Aktien Frankfurt Eröffnung: Fed-Zinspause zieht nicht - Dax im Minus

Der Dax hat am Donnerstag seine kräftigen Vortagesverluste etwas ausgeweitet. In der ersten Handelsstunde ging es um 0,21 Prozent nach unten auf 11 578,99 Punkte. Die Signale der US-Notenbank Fed, den Leitzins in diesem Jahr nicht mehr anzuheben, lieferten keine positiven Impulse mehr. Bereits am Vorabend hatten die die New Yorker Wall Street nur kurz positiv darauf reagiert, letztlich schloss der Dow Jones aber im Minus.