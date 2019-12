Aktien Frankfurt Eröffnung: Freundlich nach Weihnachtspause

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind nach der Weihnachtspause mit Kauflaune zurückgekehrt. Der deutsche Leitindex Dax legte am Freitagvormittag um 0,36 Prozent auf 13 348,65 Punkte zu. Gestützt wurden die hiesigen Börsen von der Wall Street, wo Dow Jones & Co am Vortag abermals neue Bestmarken erreicht hatten.