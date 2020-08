Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinne - USA und China sprechen wieder

Positive Signale in puncto Handelsstreit zwischen den USA und China haben dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag einen Schub nach oben gegeben. Zudem hält - wie bereits am Montag - die Hoffnung auf medizinische Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus die Anleger in Kauflaune. Ferner zeigten jüngste Konjunkturdaten, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland in der Corona-Krise etwas weniger stark eingebrochen war als zunächst berechnet. Zudem hellte sich die Stimmung in deutschen Unternehmen weiter auf, wie das Ifo-Geschäftsklima zeigte.