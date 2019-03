Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinnmitnahmen drücken Dax leicht ins Minus

Sorgen um die Wirtschaft in den USA haben den Dax am Donnerstag noch etwas tiefer unter die 11 600-Punkte-Marke gedrückt. "Die Partystimmung an den Börsen ist erst einmal vorbei", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann bei QC-Partners. "Nach der Zweimonatsrally dürften Gewinnmitnahmen niemanden überraschen." Der deutsche Leitindex sank am Vormittag um 0,46 Prozent auf 11 534,05 Punkte. Schon seit Freitag pendelt der Dax in einer recht engen Spanne um die Marke von 11 600 Zählern. Allerdings ist er auch seit Jahresbeginn kräftig gestiegen und hatte in dieser Zeit zum höchsten Niveau seit November zurückgefunden.