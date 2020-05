Aktien Frankfurt Eröffnung: Hongkong-Konflikt hemmt bislang nicht

Mit weiteren Gewinnen hat am Montag der Dax an seine starke Vorwoche angeknüpft. In der ersten Stunde legte der deutsche Leitindex um 0,69 Prozent auf 11 149,80 Punkte zu. In London und New York sind die Börsen zum Wochenauftakt feiertagsbedingt geschlossen und fallen als Impulsgeber aus, sodass hierzulande der Handel in ruhigen Bahnen verlaufen dürfte.