Aktien Frankfurt Eröffnung: Im Plus - Warten auf Inflationsdaten und EZB

Auch am Mittwoch ist der deutsche Aktienmarkt zunächst behäbig ins Rennen gegangen. Der Leitindex Dax verbuchte in der ersten Handelsstunde ein Plus von 0,14 Prozent auf 15 662,69 Punkten. Der MDax rückte um 0,17 Prozent auf 33 841,50 Punkte vor. Einen Zuwachs von 0,1 Prozent verzeichnete der EuroStoxx 50 . Tags zuvor war der Dax fast an seinen Rekord vom Montag bei 15 732 Punkten heran gelaufen, dann jedoch wieder unter 15 700 Punkte gerutscht.