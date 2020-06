Aktien Frankfurt Eröffnung: Kauflaune hält sich in Grenzen

Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Donnerstag nach dem guten Lauf der vergangenen beiden Tage kaum vorgewagt. Der Dax notierte knapp eine Stunde nach dem Xetra-Start prozentual wenig verändert bei 12 382,99 Punkten. Am Dienstag und Mittwoch hatte der deutsche Leitindex um noch insgesamt fast vier Prozent zugelegt.