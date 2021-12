Aktien Frankfurt Eröffnung: Kaum verändert - Anleger zurückhaltend

Der Dax hat sich am Donnerstag in der ersten Handelsstunde nur wenig bewegt. Mit plus 0,09 Prozent zeigte die Kurstafel 15 701,70 Punkte an. Der MDax der mittelgrossen Börsenwerte gewann 0,25 Prozent auf 34 790,13 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,1 Prozent vor.