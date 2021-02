Aktien Frankfurt Eröffnung: Leichte Verluste nach Rekorden

Am deutschen Aktienmarkt haben es die Anleger am Dienstag nach den Rekorden zum Wochenstart etwas ruhiger angehen lassen. Die wichtigsten Börsenbarometer standen am Morgen leicht im Minus, nachdem zu Wochenbeginn der Leitindex Dax sowie die Nebenwerte-Indizes MDax und SDax historische Höchststände erreicht hatten.