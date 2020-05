Aktien Frankfurt Eröffnung: Lockerungen und Impfstoff-Hoffnung treiben

Am deutschen Aktienmarkt hält die gute Laune an: Nach seinem starken Wochenstart stieg der Dax am Dienstag in den ersten Handelsstunde über die Marke von 11 500 Punkten. Damit schloss der Leitindex im Chart die grosse Lücke, die er im Zuge des Corona-Crashs Anfang März durch den schwersten Tagesverlust seit dem 9. September 2011 aufgerissen hatte. Zuletzt dämmte das Barometer den Gewinn aber wieder etwas ein auf nur noch 0,39 Prozent beim Stand von 11 435,52 Punkten.