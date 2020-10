Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Verluste nach den jüngsten Gewinnen

Am deutschen Aktienmarkt ist es nach den jüngsten Kursgewinnen am Dienstag leicht abwärts gegangen. Die Anleger warten lieber ab. So stehen einige Stimmungs- und Konjunkturdaten, hierzulande etwa der ZEW-Index, auf der Agenda. Zudem nimmt in den USA die Berichtssaison weiter Fahrt auf. Der deutsche Leitindex Dax gab im frühen Handel um 0,44 Prozent auf 13 080,75 Punkte nach. Der MDax der 60 mittelgrossen Börsentitel verlor 0,79 Prozent auf 27 935,89 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,42 Prozent auf 3284,20 Punkte.