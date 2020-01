Aktien Frankfurt Eröffnung: Nahost-Konflikt verunsichert Anleger wieder

Die Börsenerholung vom Vortag hat am Mittwoch einen Dämpfer durch einen iranischen Vergeltungsangriff auf US-Basen im Irak erhalten. Der Schrecken fiel jedoch kleiner aus als in den Stunden zuvor noch befürchtet. Der Dax fiel im frühen Handel um 0,67 Prozent auf 13 138,80 Punkte. In der Nacht hatte es Taxen zufolge aus Angst vor einem möglichen neuen Krieg im Nahen Osten noch nach einem erneuten Rutsch unter die Marke von 13 000 Punkten ausgesehen.