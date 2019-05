Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwach - Deutsche Bank auf Rekordtief

Nach den kräftigen Verlusten zum Wochenauftakt und dem anschliessenden Erholungsversuch hat der Dax am Donnerstag wieder nachgeben. Die ersten Stimmungsindikatoren dieses Tages enttäuschten. Doch weiterhin ist der Handelskonflikt zwischen den USA und China der Hauptgrund, wenn es um die Sorgen und Hoffnungen der Anleger geht. Dieser sich wieder hochschaukelnde Streit "mit all den Äusserungen und Drohungen von beiden Seiten schafft zum Ende der Berichtssaison kein gutes Investmentklima in Europa, den USA oder auch in China", sagte Marktbeobachter Andreas Lipkow von der Comdirect Bank .