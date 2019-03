Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwache China-Daten nähren Konjunkturängste

Schwache Wirtschaftsdaten aus China und Deutschland haben die Konjunkturängste der Finanzmarktakteure am Freitag weiter verstärkt. Der Dax knüpfte an seine Vortagesverluste an und rutschte im frühen Handel um 0,59 Prozent auf 11 450,41 Punkte ab. Der MDax , der Index der mittelgrossen Werte, gab um 0,67 Prozent auf 24 275,63 Zähler nach. Ähnlich stark abwärts ging es auch in Europa, wo der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,55 Prozent fiel.