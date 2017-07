Aktien Frankfurt Eröffnung: Starker Euro bremst Dax weiter aus

Der deutlich gestiegene Eurokurs hat den Dax auch am Freitag gebremst. Etwa eine Stunde nach dem Börsenstart stand der deutsche Leitindex 0,05 Prozent tiefer bei 12 440,49 Punkten. Damit knüpfte er an seine Vortagsentwicklung an, als er nach der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) und Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi letztlich mit einem knappen Minus aus dem Handel gegangen war. Auf Wochensicht steuert der Dax auf einen deutlichen Verlust von gut anderthalb Prozent zu.