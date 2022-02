Aktien Frankfurt Eröffnung: Stimmung kippt wieder

Nach dem Rückschlag des Dax am Vortag will sich die Stimmung der Anleger auch am Freitag nicht wirklich aufhellen. Positive Nachrichten vom US-Internetriesen Amazon stützten anfangs die Kurse etwas. Vor dem monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung herrschte aber insgesamt Zurückhaltung. Im nervösen Börsenumfeld halten die Schwankungen an.