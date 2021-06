Aktien Frankfurt Eröffnung: Träger Start zum Halbjahresende

Nach den klaren Vortagesgewinnen ist der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch nicht so richtig in Gang gekommen. Der Dax notierte im frühen Handel 0,15 Prozent tiefer bei 15 666,88 Punkten. Der MDax der mittelgrossen Börsenwerte sank um 0,11 Prozent auf 34 259,09 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone büsste rund 0,2 Prozent ein.