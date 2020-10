Aktien Frankfurt Eröffnung: Trumps Corona-Infektion beunruhigt Anleger

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Freitag verschnupft auf die Nachricht reagiert, wonach sich US-Präsident Donald Trump mit dem Coronavirus angesteckt hat. Der Dax fiel um 0,92 Prozent auf 12 614,24 Punkte. Dank der hohen Gewinne vom Montag deutet sich für den deutschen Leitindex damit ein Wochenplus von rund einem Prozent an. Der MDax der 60 mittelgrossen Börsentitel verlor am Freitag 1,02 Prozent auf 27 069,66 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büsste rund 0,9 Prozent ein.