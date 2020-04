Aktien Frankfurt Eröffnung: Ungemütlich - Turbulenzen am Ölmarkt

Unter dem Eindruck der Turbulenzen am Ölmarkt hat der Dax am Dienstag kräftige Abschläge verbucht. In der ersten Stunde nach dem Start belief sich das Minus auf 2,39 Prozent auf 10 421,16 Punkte. Die in der vergangenen Woche erreichten 10 820 Punkte seien möglicherweise bereits der Höhepunkt der jüngsten Erholungsrally gewesen, hiess es von den Charttechnik-Experten der UBS.