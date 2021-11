Aktien Frankfurt Eröffnung: Verhaltener Wochenauftakt nach Rekordserie

Nach einem weiteren Dax -Rekord am Freitag geht es zum Start in die neue Woche am deutschen Aktienmarkt zunächst ruhig zu. Der deutsche Leitindex notierte im frühen Handel mit minus 0,08 Prozent auf 16 081,38 Punkten. Der MDax der mittelgrossen Börsentitel sank um 0,11 Prozent auf 35 828,75 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich prozentual ebenfalls nahezu unverändert.