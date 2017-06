Aktien Frankfurt Eröffnung: Verluste nach Rückschlag bei US-Techwerten

Der MDax der mittelgrossen Unternehmen büsste 1,01 Prozent auf 24'647,27 Punkte ein, nachdem er am Dienstag bereits um fast 1,5 Prozent abgesackt war. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 1,63 Prozent auf 2'208,93 Zähler nach unten. Bei dem Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ein Minus von knapp 1 Prozent zu Buche.

ANLEGER NEHMEN GEWINNE MIT

In den USA hatte es vor allem die Technologiewerte an der Börse Nasdaq erneut schwer erwischt. Sie hatten sich zwar in der Vorwoche wieder etwas gefangen, fanden aber angesichts fortwährender Diskussionen über das Bewertungsniveau der Highflyer nicht mehr zu alter Stärke zurück. Zudem hatte die Chefin der US-Notenbank, Janet Yellen, am Dienstagabend gewarnt, dass Aktien generell derzeit "einigermassen teuer" seien.

Für Börsianer bemerkenswert ist zudem der deutliche Sprung des VIX auf den höchsten Stand seit sechs Wochen. Ein Anstieg dieses auch als "Angstbarometer" bezeichneten Volatilitäsindex' spricht für zunehmende Unsicherheit der Investoren.

Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader sah als Belastung zudem den starken Euro, der Exporte erschweren kann. Die Gemeinschaftswährung kletterte auf den höchsten Stand seit einem Jahr und notierte zuletzt bei 1,1386 US-Dollar. Generell seien die Anleger zu Beginn des Sommers eher an Gewinnmitnahmen interessiert, ergänzte der Experte. Die jüngsten Schwankungen könnten dazu führen, dass sich dieser Effekt nun verstärke.

RWE AM DAX-ENDE

Im Dax litten die Aktien der Technologiewerte Infineon und SAP mit Verlusten von jeweils mehr als 1 Prozent besonders deutlich unter dem Kursrutsch an der Nasdaq. Im TecDax traf es die Papiere von S&T, Siltronic und Evotec mit Abschlägen von jeweils mehr als 3 Prozent heftig.

Darüber hinaus sorgten auch skeptische Analystenkommentare für Mollstimmung. So merkte die Expertin Tanja Markloff von der Commerzbank kritisch an, dass die deutschen Versorgeraktien vor allem dank Übernahmespekulationen die Papiere der europäischen Wettbewerber abgehängt hätten. Mittlerweile aber liege das Kursniveau von RWE über dem fundamentalen Wert des Konzerns und die Risiken für das emissionsintensive Geschäft der Essener nähmen zu. Damit verloren RWE-Anteilscheine am Dax-Ende rund 2 Prozent.

AURUBIS SCHLUSSLICHT IM MDAX

Die Aktien von Aurubis sackten als Schlusslicht im MDax um fast 4 Prozent ab. Analyst Christian Obst von der Baader Bank hatte zuvor seine Kaufempfehlung gestrichen. Obst sieht mögliche Diskussionen um die Profitabilität des Kupferkonzerns im kommenden Geschäftsjahr aufkommen. Ein Grund hierfür seien die inzwischen unter den Höchstständen des laufenden Jahres liegenden Schmelz- und Raffinierlöhne für Kupferkonzentrat.

Dem negativen Trend am Aktienmarkt konnten sich auch die am Dienstag noch erfolgreich an der Börse gestarteten Anteilscheine von Vapiano nicht entziehen. Die Aktien der Restaurantkette büssten knapp 3 Prozent ein, lagen damit aber noch über ihrem Ausgabekurs von 23 Euro.

