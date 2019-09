Aktien Frankfurt Eröffnung: Verluste vor Brexit-Showdown

Vor wichtigen politischen Weichenstellungen in Grossbritannien haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten. Der Leitindex Dax notierte nach dem verhaltenen Wochenauftakt nun am Dienstag 0,57 Prozent tiefer bei 11 886,03 Punkten. Zwischenzeitlich war das Börsenbarometer um knapp 0,7 Prozent und damit fast auf das Niveau von etwa 11 865 Punkten zurückgefallen, das sich im August oft als hartnäckiger Widerstand erwiesen hatte.