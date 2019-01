Aktien Frankfurt Eröffnung: Viele Unsicherheiten stoppen Dax-Erholung

Die Erholung am deutschen Aktienmarkt ist am Donnerstag ins Stocken geraten. Der Dax , der sich zur Wochenmitte noch stark der 11 000 Punkte-Marke genähert hatte, sackte zeitweise wieder unter 10 800 Punkte. Es gebe nach wie vor viele Unsicherheiten, sagte Analyst Christian Schmidt von der Helaba. Weiterhin grosse Differenzen zwischen den USA und China im Handelsstreit belasteten ebenso wie schwache Daten zur Preisentwicklung in China und die Debatten in Grossbritannien rund um den Brexit-Vertrag.