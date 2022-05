Aktien Frankfurt Eröffnung: Weiter stabilisiert vor US-Inflationsdaten

Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten arbeitet der Dax am Mittwoch weiter an seiner Stabilisierung. An einem Tag mit einer Flut an Quartalszahlen deutscher Unternehmen legte der Leitindex in den Anfangsminuten bis zu 0,65 Prozent zu, zuletzt gab es dann noch ein Plus von 0,23 Prozent auf 13 565,72 Punkte. Der MDax gewann 0,27 Prozent auf 28 102,50 Zähler und das Eurozonen-Kursbarometer EuroStoxx 50 legte zuletzt um 0,7 Prozent zu.