Aktien Frankfurt Eröffnung: Zu viele Baustellen - Dax rutscht ab

Die Risikoscheu der Anleger nimmt wieder zu: Bereits zur Eröffnung am Mittwoch rutschte der Dax deutlich unter die runde Marke von 12 000 Punkten. Zuletzt stand er mit 11 910,36 Punkten knapp 1 Prozent tiefer. Kursverluste an den Börsen in New York und in Asien färbten ab. Einmal mehr geht die Furcht um vor weiteren Einschränkungen im US-chinesischen Handel.