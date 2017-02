Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax dreht nach Konjunkturdaten ins Plus (AF)

Nach einer trägen Eröffnung hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag im frühen Handel etwas berappelt. Auslöser für die moderate Erholung waren unerwartet positive Stimmungsdaten aus der deutschen Industrie und der Dienstleistungsbranche. Auch die entsprechenden Daten für die Eurozone überraschten positiv. Für Unsicherheit sorgt aber die politische Lage in Frankreich vor den Präsidentschaftswahlen, die griechische Schuldenkrise sowie die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump. Frische Impulse könnten die Börsen am Nachmittag von der Wall Street erhalten, die am Montag feiertagsbedingt geschlossen war.