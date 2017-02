Aktien Frankfurt Eröffnung: Fester - MDax auf Rekordhoch

Schwungvoll dank positiver Vorgaben aus Übersee ist der deutsche Aktienmarkt in die neue Woche gestartet. So legten die Börsen in Japan und vor allem in China am Montag zu. Auch der Future auf den US-Leitindex Dow Jones Industrial war seit Freitagabend gestiegen. Allerdings ist die Wall Street an diesem Montag feiertagsbedingt geschlossen und wird keine Impulse liefern. Auch von konjunktureller Seite stehen kaum marktbewegende Daten auf der Agenda. Positive Nachrichten gab es zum Thema Griechenland-Schuldenkrise.