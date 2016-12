Aktien Frankfurt Eröffnung: Weiterhin ruhiger Handel

FRANKFURT (awp international) - Auch am Mittwoch nach Weihnachten ist der deutsche Aktienmarkt nur wenig bewegt in den Handel gestartet. Der Dax lag denkbar knapp mit 0,01 Prozent im Minus bei 11470,92 Punkten. Wie schon an den vergangenen Handelstagen blieb das Börsenumfeld extrem ruhig. Weder von den internationalen Börsen noch von Konjunktur- und Unternehmensseite gab es Impulse.