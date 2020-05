Korr/Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wieder im Rally-Modus

(Korrigiert wird im ersten Absatz, vorletzter Satz die Jahresangabe: 2001.) - Der Dax kennt nach seinem starken Wochenstart kein Halten: Am Dienstag signalisierte rund eine Stunde vor Handelsbeginn der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein weiteres Plus von 0,78 Prozent auf 11 480 Punkte. Damit schliesst der Dax im Chart nach und nach die grosse Lücke, die im Zuge des Corona-Crashs Anfang März durch den schwersten Tagesverlust seit dem 9. September 2001 aufgerissen worden war. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone wird am zweiten Handelstag der Woche 0,9 Prozent höher erwartet.