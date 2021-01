Gemäss gut unterrichteten Kreisen hat ABB die Bank JPMorgan mit dem Verkauf ihres mechanischen Kraftübertragungsgeschäfts beauftragt. Der Bereich könnte bei einem Verkauf mehr als 1,4 Milliarden Dollar einbringen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

ABB hatte Dodge, zu deren Produkten fertigmontierte Lager, Getriebe und Kupplungen gehören, im Rahmen der 2011 getätigten Übernahme von Baldor Electric erworben.

Keine endgültigen Entscheidungen gefallen

Der Maschinenbauer will sich von drei Bereichen mit einem Gesamtumsatz von 1,75 Milliarden Dollar trennen, denn Konzernchef Bjoern Rosengren will die Rentabilität steigern. ABB hat in den vergangenen Wochen Gespräche mit Banken zu den heiss umkämpften Verkaufsmandaten geführt, sagten die Personen.

Es seien noch keine endgültigen Entscheidungen gefallen und die Einzelheiten eines potenziellen Verkaufs könnten sich noch ändern, hiess es weiter. Vertreter von ABB und JPMorgan lehnten eine Stellungnahme ab.

(Bloomberg)