----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - HÖHER - Mit dem Rückenwind einer fast schon euphorischen Wall Street hat auch der Dax am Dienstag Aussicht auf steigende Kurse. Nach dem Handelsschluss am deutschen Markt hatte der Dow Jones Industrial noch um weitere rund 0,7 Prozent zugelegt. Der Dax wird rund zwei Stunden vor Handelsbeginn vom Broker IG 0,44 Prozent höher taxiert auf 12 582 Punkte.

USA: - ERHOLUNG - Die Erholung am US-Aktienmarkt hat sich am Montag in beeindruckender Manier fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial schloss 1,58 Prozent höher auf 25 709,27 Punkten. Seit seinem Tief am 9. Februar bei 23 360 Punkten hat das US-Leitbarometer nun schon wieder gut 10 Prozent dazugewonnen.

ASIEN: - AUFWÄRTS - Der gute Lauf an der Wall Street hat sich am Dienstag in Asien fortgesetzt. Vor allem in Japan ging es aufwärts. Eine Ausnahme bildeten die chinesischen Börsen samt Hongkong, die im negativen Bereich standen. Die Anleger blicken nun mit Spannung auf den ersten grossen Auftritt des neuen Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell im Laufe des Tages. Marktbeobachter erhoffen sich Aufschluss über den künftigen geldpolitischen Kurs der Fed.

DAX 12.527,04 0,35% XDAX 12.594,08 0,35% EuroSTOXX 50 3.463,18 0,63% Stoxx50 3.076,58 0,59% DJIA 25.709,27 1,58% S&P 500 2.779,60 1,18% NASDAQ 100 6.989,10 1,34% Nikkei 225 22.389,86 1,1% (Schlussstand)

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,37 -0,10% Bund-Future Settlement 159,56 -0,12%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,23 EURO - Der Eurokurs hat sich am Dienstag im frühen Handel wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,2323 US-Dollar und damit geringfügig mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,2320 (Freitag: 1,2299) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,2322 0,07% USD/Yen 106,92 0,00% Euro/Yen 131,75 0,07%

ROHÖL:

Brent (April-Lieferung) 67,44 -0,09 USD WTI (April-Lieferung) 63,77 -0,23 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.15 Uhr:

- Eon und australische Investmentbank Macquarie wird Interesse an einer Teilübernahme der RWE-Tochter Innogy nachgesagt, BöZ, S. 9

- Geely-Einstieg bei Daimler: Bundestag soll sich mit Aktienkäufen der Chinesen befassen, Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten, Welt, S. 9

- Ratenkreditanbieter und DZBank-Tochter TeamBank wächst mit Eayscredit-Produkt stärker als der Markt, Gespräch mit Vorstandschef Alexander Boldyreff, BöZ, S. 4

- Huawei-Manager William Tian: Wollen Umsatz mit Smartphones im deutschen Markt dieses Jahr schneller steigern als im vergangenen mit 50 Prozent, Gespräch, BöZ, S. 130

- Designierter Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU): Alle Patienten müssen gleich schnell Arzttermine bekommen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

bis 23.45 Uhr:

- HSH Nordbank gibt faule Kredite an Käufer ab, FAZ, S. 20

- Alte Zinsregel des Fiskus erzürnt Wirtschaftsprüfer, Interview mit Klaus-Peter Naumann, Vorstandssprecher des Instituts der Wirtschaftsprüfer, FAZ, S. 17

bis 21.00 Uhr:

- Qualcomm will Gebot von Broadcom auf über 90 Dollar hochtreiben, FT

- SAP will Salesforce bei Kundenmanagement-Software überholen und Börsenwert in kommenden Jahren verdreifachen, Interview mit Vorstandssprecher Bill McDermott, HB, S. 1, 6-7

- Daimler-Personalchef Wilfried Porth: Nach Geely-Einstieg 'keine Jobs gefährdet', Interview, FAZ, S. 22

- DWS-Chef Nicolas Moreau erwägt Übernahmen im Bereich alternative Investments, Interview, HB

- Kraftfahrt-Bundesamt leitet amtliche Anhörung bei Daimler ein, WiWo

(AWP)