----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Der Dax bleibt weiter ohne klaren Trend: Der Broker IG taxiert den Leitindex am Donnerstagmorgen knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn nahezu unverändert auf 12 313 Punkte. Auch auf Wochensicht hat sich der Dax per saldo kaum bewegt. Er zeigt sich damit trotz deutlicher Verluste in Asien bislang recht robust. Dort gehen die Anleger angesichts der bevorstehenden US-Strafzölle gegen China weiter in die Defensive.

USA: - KEIN HANDEL WEGEN UNABHÄNGIGKEITSTAG - An der Wall Street hat am Mittwoch wegen des Unabhängigkeitstags kein Börsenhandel stattgefunden.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSVERLSTE - Die Einführung von US-Strafzöllen zum Wochenausklang hat die Aktienmärkte in Asien am Donnerstag belastet. Am Freitag sollen US-Sonderzölle auf chinesische Importe in Kraft treten. China hat für diesen Fall Gegenmassnahmen angekündigt. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 büsste zuletzt 1,10 Prozent ein. In China war die Stimmung nicht ganz so schlecht. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Aktien vom chinesischen Festland enthält, sank um 0,67 Prozent. In Hongkong waren die Kursverluste mit 1,22 Prozent etwas höher.

DAX 12.317,61 -0,26% XDAX 12.332,73 0,24% EuroSTOXX 50 3.412,03 0,17% Stoxx50 3.057,76 0,23%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,44 -0,17% Bund-Future Settlement 162,55 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1655 -0,02% USD/Yen 110,40 -0,07% Euro/Yen 128,67 -0,09%

ROHÖL:

Brent 77,68 -0,56 USD WTI 73,85 -0,29 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.15 Uhr:

- Der Gehaltsabstand zwischen Vorständen und Mitarbeitern wächst wieder, HB, S. 14, 15

- Motorenbauer Deutz sucht neue Produktionspartner in China, Interview mit Vorstandschef Frank Hiller, FAZ, S. 21

- Heidelberger Biotechunternehmen Affimed setzt auf mildere Immuntherapie gegen Krebs, Interview mit Finanzvorstand Florian Fischer, FAZ, S. 21

- WTO-Vize Karl Brauner: Schiedsgericht droht ab September "Lahmlegung" durch die USA, Interview, Wiwo

bis 06.45 Uhr:

- Bundesnetzagentur will US-Internetkonzerne wie Facebook oder Google wegen Messeaging-Diensten und E-Mail-Angeboten in der Aufsicht wie Telekomkonzerne behandeln, Interview, Financial Times, S.

- Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) attackiert Seehofer: Schlecht vorbereitet. Amtsende absehbar, Interview mit den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND)

- Der frühere Vizepräsident des Europaparlaments, Alexander Graf Lambsdorff (FDP): Erwarte kein Entgegenkommen Orbans im Asylstreit, Interview mit den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND)

- Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter warnt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor ihrem Treffen mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán vor zu viel Nähe gewarnt, Mitteldeutsche Zeitung

- Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will in puncto Klimaschutz weiter Druck machen und stellt sich vor den Diesel, Interview, HB, S. 10, 11

- Deutsche Regierung sieht staatliche Digitalwährungen skeptisch, HB, S. 27

- DIW: Baukindergeld begünstigt einkommensstarke Haushalte, FAZ, S. 19

- Dortmund leiht Reals Aussenverteidiger Hakimi aus, Bild

- Wenige profitieren von Gesundheitsförderung der Kassen im Job, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Andrew Brooke, Direktor des Kapitalmarktverbands AFME fordert ein halbes Jahr nach der Einführung des Beipackzettels für Finanzprodukte Änderungen in der Priips-Verordnung (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products), Interview, BöZ, S. 1 und 5

- Vizechefin der Unions-Bundestagsfraktion, Nadine Schön, fordert sofortige Überprüfung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), HB Online

- Fintech Compeon, Vermittler von Mittelstandsfinanzierungen, wächst rasant. Interview mit Mitgründer Nico Peters, der zugleich einer von vier Geschäftsführern ist, BöZ, S. 1 und 2

bis 22.00 Uhr:

- Umfrage: Digitalwirtschaft befürchtet Umsatzeinbussen wegen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), HB, Online

bis 21.00 Uhr:

- US-Botschafter Grenell unterbreitet deutschen Autobossen eine Lösung im Zollstreit, HB, S. 1, 4, 5

- Opel prüft Kurzarbeit im Werk Eisenach, WiWo

- Umweltministerin fordert schnelleren Ausbau von Wind- und Sonnenstrom, HB, S. 1 und 10

- Onlineoptiker Mister Spex will Filialnetz stark ausbauen, HB, S. 19

- Grosse Koalition gerät bei Rentenpaket unter Zeitdruck, HB, S. 11

- Eckpunkte der Fusion von Karstadt und Kaufhof stehen - Karstadt-Stammsitz in Essen fällt voraussichtlich weg, WiWo

- Millionen Deutschen droht Extra-Steuererklärung, Bild

- Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) warnt deutsche Regierung vor Zurückweisung von Flüchtlingen, Bild

- Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU): Entwicklungshilfe nicht als Druckmittel nutzen, Welt

(AWP)