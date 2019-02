----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Auch zum Start in die neue Börsenwoche zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt vorerst kein Befreiungsschlag ab. Der Dax dürfte am Montagmorgen zwar leicht zulegen, jedoch unter den jüngsten Hochs bei knapp über 11 300 Punkten verbleiben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,04 Prozent höher auf 11 185 Punkte.

USA: - MODERATE GEWINNE - Die US-Börsen haben sich am Freitag nach der Bekanntgabe des US-Arbeitsmarktberichts insgesamt zögerlich entwickelt. Die Hängepartie beim Handelsstreit mit China bremste weiterhin die Risikobereitschaft, während aktuelle Zahlenvorlagen auf unterschiedliches Feedback stiessen. Die Vorzeichen in den grossen New Yorker Indizes waren denn auch nicht einheitlich. Der Dow Jones Industrial gewann letztlich 0,26 Prozent auf 25 063,89 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - Der japanische Aktienmarkt ist mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Rückenwind lieferte ein starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag sowie zuversichtlicher Aussagen der USA mit Blick auf den Handelsstreit mit China. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann ein halbes Prozent auf 20 883,77 Punkte. Negativ stach indes der Elektronikkonzern Sony hervor, dessen Aktien nach einer Senkung der Umsatzprognose um rund 8 Prozent einbrach. Das Geschäft mit der an sich sehr erfolgreichen PlayStation 4 lief nicht ganz so gut wie zuletzt. Hier musste der Konzern mehr Geld für Werbung in die Hand nehmen. In Festland-China wird diese Woche wegen des Neujahresfestes nicht gehandelt. Der Hang Seng in Hongkong legte im verkürzten Handel um 0,21 Prozent auf 27 990,21 Zähler zu.

DAX 11 180,66 0,07% XDAX 11 193,95 -0,01% EuroSTOXX 50 3171,12 0,37% Stoxx50 2908,72 0,40% DJIA 25 063,89 0,26% S&P 500 2706,53 0,09% NASDAQ 100 6875,52 -0,45%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,55 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1444 -0,14% USD/Yen 109,76 0,23% Euro/Yen 125,61 0,08%

ROHÖL:

Brent 62,75 +0,00 USD WTI 55,16 -0,10 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) begrüsst Söders Idee eines Auto-Pakts, Augsburger Allgemeine

- Kritik an Heils Plänen für Grundrente nimmt zu, Bild, S. 1/2

- Nordrhein-Westfalens SPD-Chef Sebastian Hartmann will Arbeitslosengeld verlängern, Interview, Tageszeitung

- Bayerischer Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert 'Marshall-Plan für die Bundeswehr', Bild, S. 1/3

- Immer mehr Kinder erhalten Unterhaltsvorschuss, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) : 'Wir wollen Krebs besiegen, indem wir ihn beherrschen', Rhein-Neckar-Zeitung

- Grundsteuer: Mieterbund-Direktor Lukas Siebenkotten befürchtet höhere Mieten in Ballungszentren, Interview, Saarbrücker Zeitung

- Der Anteil ausländischer Gefangener in deutschen Gefängnissen erreicht neue Rekordwerte, Rheinische Post

- Die Bundesvorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, fordert einen Fonds der Autohersteller für Hardwarenachrüstungen an Dieselfahrzeugen, Rheinische Post

- FDP-Rentenexperte Johannes Vogel beklagt Ungerechtigkeiten im neuen Rentenkonzept von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Rheinische Post

- Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Christian Bäumler, unterstützt das Grundrenten-Konzept von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), HB, S. 8

- Ikea will mit Leasing von Möbeln noch im Februar beginnen, Interview mit Unternehmenschef Torbjorn Loof, FT, S. 1

- Die französische Arbeitgebervereinigung Medef warnt vor einem ungeregelten Austritts Grossbritanniens aus der EU, denn dieser würde vor allem kleinere Unternehmen hart treffen, Interview mit dem Präsidenten Geoffroy Roux de Bezieux, FT, S. 2

- Italiens Finanzminister Giovanni Tria steht einer möglichen Kandidatur von Bundesbank-Chef Jens Weidmann für das Amt des EZB-Präsidenten offen gegenüber, Welt, S. 9

bis 20.30 Uhr:

- EU-Wettbewerbshüter stellen 228 Fragen zur geplanten Übernahme von Innogy durch Eon, HB, S. 1/18

- Sunrise interessiert sich für Schweizer Kabelnetzbetreiber UPC von Liberty Global, FT

- Vodafone könnte Interesse an einem Einstieg in die 5G-Technik in der Schweiz haben, NZZ am Sonntag

- HSH Nordbank hat 2018 einen Gewinn erwirtschaftet, HB, S. 31

- Opel kommt mit der Nachrüstung voran, FAZ, S. 19

- "Händler dürfen britische Kunden aussperren", Gespräch mit Händlerbund-Direktor Florian Seikel, HB, S. 17

- Neues Abkommen mit Japan nutzt vor allem kleinen Unternehmen, Gastbeitrag von EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström, HB, S. 48

/mis/cf

(AWP)