----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der Dax könnte am Dienstag ein neues Hoch seit August vergangenen Jahres in Angriff nehmen. Wie jüngst schon treibt die Hoffnung auf einen baldigen, geregelten Brexit sowie die Annäherung der USA und Chinas im Zollstreit die Kurse an. Mit der Indikation von 12 790 Punkten des Brokers IG Markets liegt der deutsche Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn nur noch knapp unter dem Hoch vom Donnerstag bei 12 814 Punkten. Die Indikation bedeutet ein Plus von rund einem Drittelprozent an. "Positive Aussagen sowohl aus China als auch aus den USA haben die Sorgen um eine Behinderung des globalen Handels etwas gemildert", schrieb Marktstratege Michael McCarthy vom Broker CMC. Allerdings sei den Investoren klar, dass es bis zu einem umfassenden Handelsabkommen zwischen beiden Staaten monatelange Verhandlungen brauche.

USA: - GEWINNE - Nach ihrem Rücksetzer vom Freitag haben die US-Aktienindizes am Montag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Händler sprachen von Zuversicht mit Blick auf den Zollstreit zwischen den USA und China. So hatte Chinas Chefunterhändler Liu He am Wochenende von "substanziellen Fortschritten" gesprochen. Zurzeit arbeiten die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt an einem vorläufigen Handelsabkommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,21 Prozent auf 26 827,64 Punkte und für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,69 Prozent auf 3006,72 Punkte hoch.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Der chinesische Aktienmarkt hat am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Während der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen um zuletzt 0,16 Prozent fiel, legte der Hang-Seng-Index in Hongkong um 0,15 Prozent zu. Zuletzt hatten Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China die Kurse angetrieben. In Japan blieben die Börsen geschlossen.

DAX 12 747,96 0,91% XDAX 12 756,02 0,75% EuroSTOXX 50 3600,08 0,58% Stoxx50 3233,05 0,51% DJIA 26 827,64 0,21% S&P 500 3006,72 0,69% NASDAQ 100 7940,33 0,91%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 170,86 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1155 0,05% USD/Yen 108,63 0,02% Euro/Yen 121,17 0,05%

ROHÖL:

Brent 58,83 -0,13 USD WTI 53,20 -0,11 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.10 Uhr:

- Digitalpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Jens Zimmermann, sieht Zerschlagung von Amazon als "realistisches Szenario", HB

- Rewe darf Lekkerland in Österreich nicht übernehmen, LZ

- US-Generalstaatsanwälte sollen laut Kreisen über Einleitung einer kartellrechtlichen Untersuchung gegen Facebook nachdenken, WSJ

- US-Luxuskette Barneys könnte bis Anfang November rund 800 Jobs streichen, New York Post

- Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) ist gegen Anhebung des Rentenalters - Arbeitgeber und FDP dafür, Interview mit DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach, Neue Osnabrücker Zeitung

- DGB kritisiert Zwei-Klassen-Gesellschaft in Weiterbildung, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Japanische Regierung will untersuchen, ob Online-Plattformen den digitalen Werbemarkt dominieren, Nikkei

- Deutsche Bahn will bis 2024 pro Jahr rund 1600 Kilometer Gleise modernisieren, Redaktionsnetzwerk Deutschland

bis 23.45 Uhr:

- Der neue Hannover-Rück-Vorstandsvorsitzende setzt bei der Überarbeitung der Konzernstrategie auf Kontinuität, Gespräch mit Jean-Jacques Henchoz, BöZ

- IW-Institut bringt Zerschlagung von Amazon ins Spiel, HB

bis 21.00 Uhr:

- Software soll für VW zur eigenen Marke werden, Gespräch mit Software-Vorstand Christian Senger, FAZ

- "Wir wachsen doppelt so schnell wie der Markt", Gespräch mit BCG-Chef Matthias Tauber, HB

- Die SPD hält nichts von der Empfehlung der Bundesbank, das Renteneintrittsalter schrittweise an die steigende Lebenserwartung zu koppeln, HB

- EU-Kommission startet Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen Steuerregeln für Online-Marktplätze, HB

- Umfrage: Im elektronischen Beschaffungswesen ist noch Luft nach oben, HB

- CDU-Sozialexperte Peter Weiss sieht Bundesbank-Vorstoss zum Rentenalter skeptisch, HB

- EU-Förderbank EIB hat Neugeschäft mit der Türkei eingestellt, FAZ

- Die Bundestagsfraktion der Grünen fordert ein Nachhaltigkeitslabel für alle Finanzprodukte, HB

- "Einigen Start-ups fehlte es an Disziplin", Gespräch mit Risikokapitalexperte Albert Wenger, HB

- Bürokratieabbau wäre ein gutes Konjunkturprogramm, Gastbeitrag von Johannes Ludewig, Vorsitzender des Nationalen Normenkontrollrats, HB

/mis

(AWP)