----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie schlägt zum Wochenstart stärker auf die Finanzmärkte durch. An den Aktienbörsen zeichnete sich am Morgen für den deutschen Leitindex Dax laut Indikation des Brokers IG ein Minus von zwei Prozent auf 13 308 Punkte ab. Auch die Wall-Street-Indizes wurden deutlich tiefer erwartet.

USA: - VERLUSTE - Aktien sind am Freitag an der Wall Street von Anlegern weiter abgestossen worden. Der Dow Jones Industrial setzte seinen Negativtrend vom Vortag wegen der Sorgen um den Coronavirus fort, indem er 0,78 Prozent auf 28 992,41 Punkte einbüsste. Damit fiel der Leitindex wieder unter die Marke von 29 000 Punkten zurück. Im Laufe der Woche hat er damit 1,4 Prozent verloren.

ASIEN: - TENDENZ - Die Sorgen wegen Konjunkturbelastungen durch den Ausbruch des Coronavirus hat am Montag vor allem die Börse Südkoreas belastet. Der Kospi knickte zuletzt um dreieinhalb Prozent ein. Mit Blick auf China ging es für den Hang Seng in Hongkong mit Minus eineinhalb Prozent deutlicher nach unten, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen sich vergleichsweise gut hielt. Er fiel zuletzt um 0,37 Prozent. In Japan wurde wegen es Feiertages nicht gehandelt.

DAX 13 579,33 -0,62% XDAX 13 564,52 -1,12% EuroSTOXX 50 3800,38 -0,59% Stoxx50 3490,53 -0,48% DJIA 28 992,41 -0,78% S&P 500 3337,75 -1,05% NASDAQ 100 9446,69 -1,88%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 175,26 +0,19%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0817 -0,29% USD/Yen 111,60 0,00% Euro/Yen 120,72 -0,30%

ROHÖL:

Brent 57,08 -1,42 USD WTI 52,17 -52,18 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 07.00 Uhr:

- Nach HSBC ist mit der britischen Grossbank Barclays die nächste britische Grossbank auf Chefsuche. Konzernchef Jes Staley, der wegen früherer Verbindungen zum inzwischen verstorbenen US-Banker und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein unter Druck steht, könnte sich zur Hauptversammlung im Mai 2021 zurückziehen, FT

- Bundestagspräsident Wolfang Schäuble (CDU): Sozialpolitik sollte sich stärker um die wirklich Bedürftigen kümmern, HB

- IW-Experten warnen Spahn vor starrer Personalvorgabe für Altenpflegeheime, Rheinische Post

- Doc Morris will auf Rabatte für verschreibungspflichtige Medikamente verzichten, Interview mit Unternehmenschef Olaf Heinrich, Handelsblatt Inside Digital Health

bis 5.00 Uhr

- Heckler & Koch bekommt derzeit von einer Aufsichtsbehörde keinen Freigabestempel mehr für die Zivilversion einiger Sturmgewehre, Welt

bis 20.30 Uhr

- Die Versandapotheke DocMorris will mit den einstigen Gegnern, den Vor-Ort-Apotheken, eine Medikamenten-Plattform bauen, Interview mit Unternehmenschef Olaf Heinrich, HB

- Der Branchenverband BVK fordert, den Fonds zur Finanzierung von Neugründungen in Deutschland endlich ans Laufen zu bringen, HB

- Für Anleihe-Fondsmanager Michael Hasenstab vom US-Vermögensverwalter Franklin Templeton braut sich an den Finanzmärkten einiges zusammen, Interview, HB

- Der Westen sollte China beim Coronavirus zur Seite stehen, Gastkommentar Sigmar Gabriel/Rudolf Scharping (SPD), HB

- Krankenkassen verzeichnen Milliardendefizit, FAZ

- Ungarische Traditionsmarke Tungsram nutzt Beleuchtungserfahrung für neue Projekte mit Pflanzen und der Nahrungsmittelindustrie, FAZ

- SPD-Politiker Johannes Kahrs: Hamburger Ergebnis stärkt "natürlich" auch die Rolle von Olaf Scholz, Focus

/mis

(AWP)