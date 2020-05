----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - 200-TAGE-LINIE-IM VISIER - Für den Dax zeichnet sich am Donnerstag ein positiver Start ab: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start rund ein halbes Prozent höher auf 11 720 Punkte. Die jüngste Erholungsrally hatte den Dax tags zuvor bereits bis 11 747 Punkte geführt und damit knapp über die exponentielle 200-Tage-Linie, die als ein Indikator für den längerfristigen Trend gilt. Ab dem frühen Nachmittag waren die Dax-Gewinne dann etwas abgeschmolzen, nachdem er seit dem Tief eines kleineren Rückschlags am Freitag in der Spitze um rund 8 Prozent nach oben gerannt war.

USA: - HÖHER - Die Aufholjagd an den US-Börsen in der Hoffnung auf eine wirtschaftliche Wiederbelebung ist am Mittwoch weitergegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 2,21 Prozent auf 25 548,27 Punkte und setzte sich von der 25 000er Marke etwas nach oben ab. Die in den vergangenen Wochen überdurchschnittlich stark gestiegene technologielastige Börse Nasdaq zeigte leichte Ermüdungserscheinungen.

ASIEN: - GEMISCHT - Asiens Aktienmärkte geben am Donnerstag erneut ein gemischtes Bild ab. Japans Märkte notieren einmal mehr höher, während die Märkte in Hongkong und China im Zuge der neuen Spannungen zwischen Washington und China verlieren.

DAX 1,33% 11.657,69 XDAX 2,27% 11.720,93 EuroSTOXX 50 1,73% 3.051,08 Stoxx50 0,26% 2.889,23 DJIA 2,21% 25.548,27 S&P 500 1,48% 3.036,13 NASDAQ 100 0,55% 9.442,05

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future -0,01% 171,88

DEVISEN:

Euro/USD 0,06% 1,1012 USD/Yen 0,09% 107,83 Euro/Yen 0,17% 118,74

ROHÖL:

Brent 33,97 -0,77 USD WTI 31,69 -1,12 USD

PRESSESCHAU

bis 7.25 Uhr:

- Interne VW-Protokolle zeigen die massiven Produktionsprobleme bei der neuen Version vom wichtigsten Konzernmodell Golf, Business Insider

- Bundesdatenschutzbeauftragter Ulrich Kelber (SPD) beklagt Vertrauensverlust bei Corona-App, Funke Mediengruppe

bis 6.00 Uhr:

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU): Keine echten Erkenntnisse über Ansteckungsrisiko bei Kindern, Augsburger Allgemeine

- Lars Feld, Chef der Wirtschaftsweisen, lehnt Altschuldenhilfe für Kommunen und Autoprämien strikt ab, Rheinische Post

- Sparkassen und Landesbanken sollen separaten Rettungsfonds aufbauen, HB

- Reiner Holznagel, Verbandspräsident des Bunds der Steuerzahler, kritisiert von der Leyens Corona-Aufbauplan scharf, T-Online

- Corona-Krise: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warnt vor neuer Spaltung der Gesellschaft, Augsburger Allgemeine

- Tilman Kuban, Vorsitzender der Jungen Union, fordert Senkung der Mehrwertsteuer, Rheinische Post

- Ulrich Silberbach, Chef des Deutschen Beamtenbunds (DBB): Kommunen fehlen knapp 280 Milliarden Euro für Infrastruktur, Rheinische Post

- Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks, fordert Öffnung von Schulen - 'Gravierende Folgen', Welt

- Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch drängt auf Kita- und Schulgipfel im Kanzleramt, Neue Osnabrücker Zeitung

- Kommunen verzichten auf 166 Millionen Euro Fördergeld für Breitbandausbau, Rheinische Post

- Der Ostbeauftragte der Bundesregierung Marco Wanderwitz (CDU): Renten-Ausgleich für geschiedene Ost-Frauen unwahrscheinlich, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Die frühere SPD-Chefin Andrea Nahles wird in ihrem neuen Amt als Präsidentin der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation (BAnst PT) deutlich mehr verdienen als bisher bekannt, HB

bis 23.45 Uhr:

- Monopolkommission fordert Lufthansa-Management zum Einlenken auf, Gespräch mit Vorsitzendem Achim Wambach, Focus

- Niedersachsens Umweltminister hat sich für eine Beteiligung des Bundes am Stromnetzbetreiber Tennet ausgesprochen, Gespräch mit Olaf Lies (SPD), Nordwest-Zeitung

- DWS rügt Online-Aktionärstreffen, Gespräch mit Nicolas Huber, Verantwortlicher für Corporate Governance beim Assetmanager der Deutschen Bank, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- ­Volkswagen: Streit um neuen Vertrag für Konzernchef, MM

- Fedex vor Einstieg beim Paketdienst Hermes, HB

- Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) fordert in BILD (Mittwochsausgabe) die Gleichbehandlung der Lufthansa mit anderen strauchelnden Fluggesellschaften

- CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (CSU) kritisiert EU-Auflagen für Lufthansa-Rettungspaket, Bild

- Der Sprecher der EVP-Fraktion im Wirtschafts- und Währungsausschuss im Europäischen Parlament, Markus Ferber (CSU), hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen aufgefordert, im Streit um die geplanten deutschen Corona-Hilfen für die Lufthansa einzugreifen, Bild

- Sozialpolitiker der Union fordern wegen Corona-Krise Kurzarbeitergeld für Auszubildende, Focus

- Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament zu Corona-Hilfsfonds: Schon jetzt Rückzahlung der Milliarden klären, Gespräch mit Daniel Caspary (CDU), Focus

- SPD-Chef Walter-Borjans übt harsche Kritik an lahmender Aufklärung des Cum-Ex-Skandals in NRW, HB

- Bundesgesundheitsministerium gibt gespendete Chloroquin-Tabletten an Hersteller Bayer zurück, Business Insider

- Kronberger Kreis fordert steuerliche Entlastungen zur Konjunkturbelebung, Welt

- Angesichts neuer chinesischer Sicherheitsgesetze für Hongkong wächst in den deutschen Regierungsfraktionen die Kritik an der zurückhaltenden Politik der Bundesregierung, HB

- Bankenaufsicht hat bei Überprüfung des Sicherungssystems von Sparkassen, Landesbanken und Landesbausparkassen gravierende Mängel feststellt, HB

- Familienministerin Franziska Giffey (SPD) will den Unternehmen mit einem Digitalangebot die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern, HB

- Der Staat sollte auch den Kauf von Autos mit Verbrennermotor fördern, Gastbeitrag von VDA-Präsidentin Hildegard Müller, HB

/fba

(AWP)