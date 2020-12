----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt lassen es am Dienstag nach dem guten Wochenauftakt wieder langsamer angehen. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start knapp mit 0,05 Prozent im Minus auf 13 216 Punkte. Dabei bremsen unter anderem die Vorgaben von der Wall Street, wo der Dow Jones Industrial spät ins Minus abgerutscht war. Als relative Stütze in der Gemengelage Lockdown-Sorgen, Brexit-Unsicherheit und dem Warten auf US-Konjunkturhilfen wirken am Dienstag frische Wirtschaftsdaten aus China, die zeigen, dass neben der Industrie auch der Einzelhandel und die Investitionen weiter zulegen. "Chinas Wirtschaft wächst solide", erklärte Ökonom Hao Zhou von der Commerzbank.

USA: - DOW MIT KURSVERLUSTEN - Der Beginn der Corona-Impfungen in den USA und die Aussicht auf ein milliardenschweres Hilfspaket für die US-Wirtschaft hat die Kurse an der Wall Street am Montag nur kurzzeitig angetrieben. Nach einem neuerlichen Rekordhoch drehte der Leitindex Dow Jones Industrial ins Minus, das am Ende 0,62 Prozent auf 29 861,55 Punkte betrug. Damit rutschte der Dow auch wieder unter die 30 000er Marke.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND SCHWÄCHER - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend schwächer tendiert. Nachgebende Kurse in den USA sorgten auch dort für eine etwas gedämpftere Stimmung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,2 Prozent schwächer. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen trat auf der Stelle und der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong büsste 0,72 Prozent ein.

DAX 13223,16 +0,83% XDAX 13204,95 +0,48% EuroSTOXX 50 3503,96 +0,52% Stoxx50 3074,64 -0,11% DJIA 29861,55 -0,62% S&P 500 3647,49 -0,44% NASDAQ 100 12462,210 +0,70%

RENTEN:

Bund-Future 178,37 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,21517 +0,04% USD/Yen 104,0890 +0,05% Euro/Yen 126,4825 +0,11%

ROHÖL:

Brent 50,00 -0,29 USD WTI 46,73 -0,26 USD

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU): Mehrheit der Bürger könnte bis Ende Sommer geimpft werden, ZDF-"Heute-Journal"

- Gerald Gass, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), will Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) appelliert an Arbeitgeber: Eltern im Lockdown unterstützen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- FDP-Vize Wolfgang Kubicki: Verteilung von FFP2-Masken klingt wie "Realsatire", Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Lehrerverbands: Vorbereitung auf Wechselunterricht wurde versäumt, Passauer Neue Presse

- CDU-Innenexperte Christoph de Vries und CSU-Innenexperte Michael Kuffer wollen Datenschutz-Restriktionen bei Corona-App abschwächen, Bild

- Deutsche Bank fördert Vielfalt bei US-Tochter. Amerika-Chefin Christiana Riley reagiert auf Rassismusdebatte, Interview, BöZ

- Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter wirft Bundesregierung schlechtes Management in der Corona-Krise vor, HB

- Die Tierbedarfskette Fressnapf spürt angesichts der Corona-Krise eine deutlich stärkere Nachfrage nach Futtermittel und Tierspielzeug, Interview mit Eigentümer Torsten Toeller, Augsburger Allgemeine

- Im INSA-Meinungstrend sind SPD und Grüne gleichauf. Sowohl die GroKo aus CDU/CSU und SPD als auch ein schwarz-grünes Bündnis aus Union und Grünen kommen zusammen auf jeweils 53 Prozent, Bild

- Laut dem Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, wird der Modehandel wegen des neuen Lockdowns auf 300 Millionen Stück unverkaufter Kleidungsstücke sitzen bleiben, Funke

- Unions-Innenpolitiker wollen Datenschutz abschwächen, um Funktionalität der Corona-Warn-App sicherzustellen, Bild

- Der Allianz-Industrieversicherer AGCS rechnet mit mehr Schäden in der Manager-Haftpflichtversicherung (D&O) infolge der Corona-Pandemie und erwartet daher höhere Preise, Interview mit dem Chef der AGCS-Sparte Financial Lines in Zentral- und Osteuropa, Stephan Geis, BöZ

- Nemetschek-Vorstandschef Axel Kaufmann blickt optimistisch in die Zukunft, schliesst 2021 Rückgänge auf hohem Niveau aber nicht aus, Interview BöZ

- Der Duftstoffe- und Aromenhersteller Symrise ist am Wochenende Ziel eines gross angelegten Hacker-Angriffs geworden, mit dem das Unternehmen erpresst werden sollte, HB

- Die Bundesregierung dringt bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA darauf, den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer noch vor Weihnachten zuzulassen, Bild

- IW-Ökonomen: Extra-Boom für den Online-Handel, HB

- Michael Hüther, Direktor des Instituts für Weltwirtschaft (IW), fordert eingeschränkten Versicherungsschutz für Impfverweigerer, Interview, HB

- Boeing weitet Inspektionen neuer 787 Dreamliner aus, nachdem ein schon bekannter Produktionsfehler an einer neuen Sektion des Jets gefunden wurde, WSJ

- Der Ökonom Hans-Werner Sinn warnt vor einem Kontrollverlust bei der Rettungspolitik, wachsenden Inflationsgefahren und einer Zombifizierung der Marktwirtschaft, Interview, HB

- Kreditneugeschäft der Banken stagniert laut einem Kreditmarktausblick der Förderbank KfW, HB

- Bayer-Cheflobbyist Matthias Berninger betont die Bedeutung von Bio- und Gentechnik, auch für den Standort Deutschland und für Bayer, Interview, FAZ

