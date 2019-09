Öffentliche Banken erwarten keine grossen Sprünge an den Aktienmärkten

Brexit, Handelskrieg und Co. stimmen die deutsche Kreditwirtschaft mit Blick auf die kurz- bis mittelfristige Entwicklung am Aktienmarkt derzeit wenig zuversichtlich. "Aktuell herrscht eine hohe Skepsis unter Investoren" sagte Marktexperte Manfred Bucher von der BayernLB auf einer Pressekonferenz des Bundesverbands Öffentlicher Banken (VÖB) am Mittwoch in Frankfurt. Dem Verband gehören über 60 Mitglieder an, darunter die Landesbanken sowie die Förderbanken von Bund und Ländern.