Umsatz mit strukturierten Produkten im ersten Quartal gestiegen

Der Gesamtumsatz belief sich in der Periode Januar bis März auf 117 Milliarden Franken, was einem Plus von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, wie die am Donnerstag von der Boston Consulting Group im Auftrage des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte (SVSP) durchgeführte Erhebung zeigt.

Verschiebungen bei Produktegruppen

Bei den Produktegruppen gab es teilweise Verschiebungen. Gleich blieb zwar mit 46 Prozent der Anteil der Renditeoptimierungsprodukte. Sie verzeichneten einen Umsatz von 53 Milliarden Franken und machten erneut fast die Hälfte des Gesamtmarktes aus.

Der Umsatz mit Hebelprodukten erhöhte sich dafür auf 29 Milliarden nach 17 Milliarden in der Vorjahresperiode. Ihr prozentualer Anteil stieg damit auf 24 Prozent von zuvor 19 Prozent.

Der Umsatzanteil von Kapitalschutzprodukten fiel im ersten Quartal des laufenden Jahres - trotz eines nominalen Umsatzanstiegs von 11 Prozent auf 18 Milliarden - auf noch 15 Prozent. Partizipationsprodukte erreichten derweil einen Umsatz von 17 Milliarden (entspricht 14% des Quartalsumsatzes).

Nach Anlageklassen blieb wiederum Equity dominierend. Geprägt durch einen nominalen Umsatzanstieg um satte 46 Prozent auf 69 Milliarden Franken im Vergleich zum ersten Quartal 2019 hielten die Equity-Produkte mit 59 Prozent den klar grössten Umsatzanteil, wie es in dem Communiqué weiter hiess.

Der Umsatzanteil von Foreign Exchange-Produkten verringerte sich deutlich auf 20 Prozent von 26 Prozent. Ebenso ging der Umsatzanteil von Fixed Income-Produkten auf 12 Prozent von 16 Prozent zurück.

Sehr hohe Volatilität

Im ersten Quartal habe er aufgrund der von Covid-19 verursachten Marktturbulenzen bisher eine noch nie gesehene Volatilität bei Strukturierten Produkten beobachtet, wurde SVSP-Präsident Markus Pfister in der Meldung zitiert. Diese Ausnahmesituation habe die Branche aber gut gemeistert.

An der von der Boston Consulting Group erstellte Marktstatistik haben die SVSP-Mitglieder Banque Cantonale Vaudoise, Barclays Capital, Commerzbank, Credit Suisse, Goldman Sachs, Julius Bär, Leonteq, Raiffeisen Schweiz, UBS, Vontobel sowie die Zürcher Kantonalbank teilgenommen. Sie repräsentieren den Angaben zufolge den Grossteil des Schweizer Marktes.

kw/hr

(AWP)