Volumen auf Schweizer Fondsmarkt im Juni stabil - Nettozufluss 3,5 Mrd CHF

Entsprechend der per Saldo seitwärts tendierenden relevanten Börsen im Berichtsmonat habe sich auch das Volumen am Schweizer Fondsmarkt auf hohem Niveau stabil gezeigt, schreibt die SFAMA. "Im Juni wurden markant Neugelder in Obligationenfonds und Aktienfonds investiert", lässt sich Markus Fuchs, Geschäftsführer der SFAMA in der Mitteilung zitieren. Insgesamt betrug der Mittelzufluss in diese beiden Fondskategorien über 3 Mrd CHF.

Insgesamt flossen dem Markt im Juni total netto 3,5 Mrd CHF zu. Dabei lagen Obligationenfonds mit 1,9 Mrd an der Spitze, gefolgt von Aktienfonds mit 1,2 Mrd CHF. Gelder abgezogen wurden einzig aus den beiden Fondskategorien Alternativen Anlagen und Andere. Dies aber in bescheidenem Ausmass.

In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds belegen mit 42,07% den Spitzenplatz, gefolgt von Obligationenfonds mit 31,56%, Anlagestrategiefonds mit 11,64% und Geldmarktfonds mit 7,18%.

Die Top-10-Anbieter waren UBS (Marktanteil: 25,7%/Vormonat: 25,8%), Credit Suisse (16,1%/15,9%), Swisscanto (8,7%/8,8%), Pictet (5,6%/5,5%), BlackRock (5,5%/5,5%), GAM (3,2%/3,2%), Lombard Odier (2,3%/2,3%), Vontobel (2,3%/2,3%), JPMorgan (1,6%/1,6%) und Zurich (1,4%/1,5%), wie der Statistik weiter zu entnehmen ist.

(in Mio CHF) Volumen Volumen Netto- Fondskategorie Juni 2017 Mai 2017 Mittelflüsse Juni Total Markt Schweiz 978'591 978'006 +3'455,7 -Aktienfonds 411'689 412'582 +1'180,1 -Obligationenfonds 308'798 308'449 +1'943,3 -Anlagestrategiefonds 113'922 113'311 +403,1 -Geldmarktfonds 70'214 68'966 +176,3 -Immobilienfonds 32'369 32'359 +0,1 -Rohstofffonds 20'570 21'027 14,2 -Alternative Anlagen 18'141 18'351 -173,7 -Andere Fonds 2'888 2'961 ­87,7

sta/cp

(AWP)