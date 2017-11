Von Asset Managern in der Schweiz verwaltetes Vermögen bei knapp 2 Bio CHF

Lorenz Arnet, Senior Counsel bei der SFAMA, kommentiert die Zahlen in einer Mitteilung vom Dienstag so: "Die Zunahme...zeigt, dass sich das Asset Management in der Schweiz dynamisch entwickelt." Beinahe alle Teilnehmer der Umfrage hätten 2016 ein Wachstum ausgewiesen.

Die verwalteten Vermögen in kollektiven Kapitalanlagen nach Schweizer Recht stiegen laut Mitteilung 2016 um rund 7,5% auf 787 Mrd CHF an. Gleichzeitig nahmen die von Asset Managern in der Schweiz verwalteten Vermögen in ausländischen kollektiven Kapitalanlagen um gut 6% auf 340 Mrd CHF zu. Die Mehrheit der in der Schweiz verwalteten Gelder im Asset Management werde von relativ wenigen, grossen Marktteilnehmern verwaltet, heisst es. Dies treffe insbesondere auf das institutionelle Mandatsgeschäft zu.

Bei den institutionellen Mandaten entfielen laut SFAMA Ende 2016 knapp drei Viertel der verwalteten Vermögen (622 Mrd CHF) auf Schweizer Investoren, wobei diese Summe rund 6% rückläufig war. Die Vermögen ausländischer Investoren im institutionellen Mandatsgeschäft nahmen dagegen im Jahresvergleich überdurchschnittlich um fast 40% auf 223 Mrd CHF zu.

Bei SFAMA-Umfrage basiert den Angaben zufolge auf den Daten von 31 Teilnehmern, welche rund 80% des Gesamtmarktes repräsentieren, sowie der Hochrechnung dieser Daten.

uh/rw

(AWP)