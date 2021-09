Wdh: Gold fällt auf den niedrigsten Stand seit Mitte August

(Wiederholung: In der Überschrift wurde ein überflüssiges Wort entfernt.) - Der Goldpreis ist am Donnerstag stark unter Druck geraten. Am Nachmittag sank der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London auf 1753 US-Dollar. Dies ist der niedrigste Stand seit Mitte August. Am Morgen hatte das Edelmetall noch knapp 1800 Dollar gekostet.