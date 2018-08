Wdh/Aktien Frankfurt Ausblick: Leichte Gewinne an einem ruhigen Montag

Nach drei schwachen Wochen in Folge zeichnen sich am Montagmorgen im Dax moderate Gewinne ab. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor dem Start ein Plus von 0,3 Prozent auf 12 210,55 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird 0,2 Prozent höher erwartet.