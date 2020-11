Wdh/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bleibt an 13 300 Punkten hängen

(Redigierrrest entfernt) - An der Hürde von 13 300 Punkten ist der Dax auch zu Beginn der neuen Woche gescheitert. Im frühen Handel am Montag gab der Leitindex um ein halbes Prozent auf 13 269 Punkte nach. Auch an der Wall Street werden Kursverluste erwartet nach dem wichtigen Shopping-Tag Black Friday.