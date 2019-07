Wdh/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schwach

(Im zweiten Absatz, vorletzter Satz wurde ein Wort ausgetauscht. "In") - Die Anleger meiden am Dienstag an einem Spitzentag der Berichtssaison das Frankfurter Börsenparkett. Am Tag vor dem mit Spannung erwarteten US-Zinsentscheid startete der Dax schwächer in den Handel. Gegen Ende der ersten Handelsstunde weitete er sein Minus mit 12 354,99 Punkten auf 0,50 Prozent aus. Dabei galt es die Resultate von zahlreichen Dax-Mitgliedern zu verarbeiten - mit eher negativen Kurstendenzen, was zur Schwäche des Dax beitrug.