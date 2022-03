Wdh/Aktien Frankfurt Eröffnung: Sinkender Ölpreis treibt Kurse hoch

(Im 1. Satz des 5. Absatzes wurde ein fehlender Buchstabe ergänzt) - Der sinkende Ölpreis hat die deutschen Aktienkurse am Dienstag weiter zulegen lassen. Der Dax , der zum Wochenbeginn auf den höchsten Stand seit fast fünf Wochen geklettert war, näherte sich wieder der Marke von 15 000 Punkten an. Im frühen Handel stieg der Leitindex um 1,2 Prozent auf 14 585 Punkte. Am Vortag hatte der Dax die hohen Verluste nach der russischen Invasion in der Ukraine zeitweise wieder komplett aufgeholt.