ABB eröffnet Innovations- und Fertigungsstandort in China

Der Technologiekonzern ABB hat in der südöstlichen Küstenstadt Xiamen einen neuen Standort eröffnet. Damit will das Unternehmen einen auf fortschrittliche Technologien spezialisierten Forschungscampus in China etablieren. Insgesamt investierte ABB rund 300 Millionen Dollar in den Innovations- und Produktionshub, wo 3'500 Mitarbeitende beschäftigt werden.