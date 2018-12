Actelion muss in USA Strafzahlung von 360 Millionen Dollar bezahlen

Das zum US-Konzern Johnson&Johnson gehörende Schweizer Pharmaunternehmen Actelion leistet in den USA eine Strafzahlung in Höhe von 360 Millionen Dollar. In dem Rechtsstreit, der nun mit dem Vergleich beigelegt wurde, geht es um verdeckte Rückerstattungen bei der Verschreibung von Actelion-Medikamenten, wie einer Mitteilung des US-Justizdepartements vom Donnerstag zu entnehmen ist.