Adecco-Aktien von drohenden Arbeitsmarktreformen in Frankreich belastet

Die Aktien von Adecco haben am frühen Mittwochnachmittag einen schweren Stand. Als verunsichernd erweisen sich Aussagen des französischen Premierministers, dass die Regierung von Emmanuel Macron an der Umwandlung der Steuergutschrift für Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (CICE) festhalten will. Dieser Schritt hätte auch beim Schweizer Stellenvermittler eine schmerzhafte Gewinnschmälerung zur Folge.