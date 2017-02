Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB nominiert Lars Förberg von Cevian als neues Verwaltungsratsmitglied - ABB entdeckt Unterschlagung in Südkorea - Ergebnis 16 mit 100 Mio USD belastet - Swisscom führt neue Struktur für Bündelabos ein - UBS: Euribor-Sammelklage - unter anderem gegen UBS - verworfen - Galenica übernimmt Kommerzialisierungsrechte für Merfen und Vita-Merfen - Bellevue Group: Restrukturierung der Bank am Bellevue AG geplant Einstellung Brokerage- und Corporate-Finance-Aktivitäten Einmaliger Restrukturierungsaufwand von 3-5 Mio CHF Abbau von bis zu 25 Arbeitsstellen Strategische Fokussierung auf Asset und Wealth Management - Leclanché 2016: Umsatz von 28 Mio CHF Verfügen über solide Basis für 2017 Positives EBITDA soll 2018 erreicht werden - KTM-Aktionär Pierer Industrie kündigt Platzierung von 12,1% der Aktien an - U-blox lanciert GNSS-Empfängerchip mit tieferem Stromverbrauch - APG gewinnt Ausschreibung "Parking Place de Cornavin SA" SONSTIGE NEWS - Pfizer-Aktien werden ab Mai nicht mehr an der SIX kotiert sein - M-Industrie erhöht Umsatz auf 6,4 Mrd CHF - Landis+Gyr rechnet im Geschäftsjahr 2016/17 mit rund 5% Wachstum BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: Dodge & Cox baut Anteil ab auf 2,67% - Swiss Life: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 5,03% - Allreal: BlackRock meldet Anteil von 3,01% - Basilea: Credit Suisse Group meldet leicht tieferen Anteil von 6,06% - Flughafen Zürich: BlackRock baut Anteil ab auf 2,98% - Varia: Eine Beteiligungsmeldung vom 13. Dezember 2016 wurde gelöscht - 5EL: World Dynamic Fund eröht Anteil auf 5,05% PRESSE MITTWOCH - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - Swiss Re: Ergebnis + BMK 2016 - Also: Ergebnis + BMK 2016 - Basler KB: Ergebnis + BMK 2016 - Bell: Ergebnis + BMK 2016 - Cembra Money Bank: Ergebnis + BMK 2016 - Implenia: Ergebnis + BMK 2016 - Myriad: Ergebnis 2016 (nachbörslich; Conf. Call 18.00 Uhr) Freitag: - Sika: Ergebnis + BMK 2016 - BLKB: Ergebnis + BMK 2016 - Cassiopea: Ergebnis 2016 (Conf. Call 16.00 Uhr) - CPH: Ergebnis + BMK 2016 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Rede von Fed's Powell in New York (19.00 Uhr) FOMC-Sitzungsprotokoll 1.2.17 (20.00 Uhr) - CH: BFS Produktions-, Auftrags-/Umsatzstatistik sek. Sektor Q4 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: CS-CFA-Index steigt im Februar auf 19,4 Punkte (VM +18,5) - Bauindex Schweiz verharrt im Q1 zum Vorquartal auf 144 Punkten - DE: IFO-Geschäftsklima Februar 111,0 PKT (PROG 109,6) IFO-Geschäftslage februar 118,4 PKT (PROG 116,6) IFO-Geschäftserwartungen februar 104,0 PKT (PROG 103,0) - Eurozone: Verbraucherpreise Januar +1,8% GG VJ (PROG +1,8) Verbraucherpreise Kernrate Januar +0,9% GG VJ (PROG +0,9) - US: VERKÄUFE BESTEHENDER HÄUSER JANUAR +3,3% GG VM (PROG +1,1%) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.03. - Laufende Übernahmeangebote: - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende (Angebotsfrist bis 2.3.2017 verlängert) - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar (Angebotsfrist vorauss. 27.3.-26.4.2017, Nachfrist 27.4.-11.5.2017) - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD in bar (Angebotsfrist voraussichtlich 3.-30.3.2017) - Lifewatch: Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar (Angebotsfrist 7.3.-10.4.2017) - Dekotierungen: - Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017) - Accu (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017) - Norinvest (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017) - Gategroup (Übernahme durch HNA, Termin noch nicht bekannt) - Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt) - IPO/Neukotierung an SIX: - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017) - CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (evt. bis Ende 2017) - R&D NewCo (Actelion R&D) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (16.00 Uhr) - EUR/CHF: 1,0641 - USD/CHF: 1,0123 - Conf-Future: +8 BP auf 162,20% - SNB: Kassazinssatz -0,15% BÖRSENINDIZES (16.05 Uhr) - SMI: +0,12% auf 8'578 Punkte - SLI: -0,09% auf 1'361 Punkte - SPI: +0,10% auf 9'391 Punkte - Dow Jones: -0,07% auf 20'729 Punkte - Nasdaq Comp: -0,21% auf 5'853 Punkte - Dax: +0,08% auf 11'977 Punkte - FTSE: +0,07% auf 7'280 Punkte - CAC40: -0,46% auf 4'866 Punkte Stärkste Titel im SMI/SLI: - Nestlé (+1,0%) - SGS (+0,8%) - Givaudan (+0,8%) - Aryzta (+0,7%) - Galenica (+0,5%) Schwächste Titel im SMI/SLI: - UBS (-1,9%) - CS (-1,2%) - Dufry (-1,0%) - Zurich (-0,7%) - Adecco (-0,6%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - 5EL (+7,0%) - Cicor (+6,3%) - Walter Meier (+6,1%) - Basilea (+5,0%) - Bell (+3,8%) - Zwahlen&Mayr (-11%) - New Venturetec (-6,5%) - Evolva (-3,3%) - Meyer Burger (-2,6%) - Edmond de rothschild (-2,5%)

